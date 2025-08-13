Anuncian que volverán las heladas mientras que las lluvias siguen lejos

Tras varios días primaverales, las temperaturas descenderán desde el jueves. Respecto a las precipitaciones, al menos en Entre Ríos, no se producirán hasta la semana que viene.

Una masa de aire muy frío que se desplaza desde el norte de la Patagonia empezó a ingresar en la región central de Argentina. Este fenómeno está provocando “un cambio en la dirección de los vientos al sector sur, generando un importante descenso de las temperaturas”, señaló el meteorólogo, Leonardo De Benedictis.

A medida que avancen las horas, se espera que el aire frío se consolide sobre el centro del país, acentuando el descenso térmico. Este cambio será notable en Entre Ríos donde, desde el jueves y hasta el sábado podrían registrarse temperaturas mínimas de dos a cuatro grados, mientras que las máximas rondarían los 15ºC.

Este brusco contraste térmico se produce tras un inicio de semana con características primaverales y esto marcará un retorno abrupto a condiciones propias del invierno.

“Si bien estas temperaturas son bajas, resultan habituales para mediados de agosto, por lo que no se consideran exageradas para la época”, aclaró el especialista.

Heladas y estabilidad atmosférica predominante

El avance del sistema frontal, sumado a la rotación del viento al sur, “propicia la irrupción de aire frío y seco. La escasa humedad disponible en la región limita el desarrollo de precipitaciones importantes”, describió el pronosticador.

Sin embargo, “la presencia de aire seco favorecerá la ocurrencia de heladas de moderada a fuerte intensidad en varias áreas de la región pampeana”.

Por ahora, “no se observan cambios sustanciales en cuanto a la humedad en superficie para los próximos días, manteniéndose las condiciones mayormente estables hasta el inicio de la próxima semana”, ratificó De Benedictis en Meteored.

El pronóstico para Entre Ríos

Hoy en nuestra provincia el cielo estará mayormente nublado y se esperan, sobre todo a la tarde, fuertes vientos del sur que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que los registros térmicos llegarían a 19 grados.

Mañana será un frío amanecer, con mínimas que en algunos sectores podrían descender a cuatro grados. Si bien el sol sería predominante en la jornada, no se esperan más de 16 grados.

El viernes y el sábado también tendrán amaneceres muy fríos con probabilidad de heladas y registros térmicos que oscilarán de dos a seis grados, mientras que durante las tardes, las marcas seguirán estando entre los 14 y 17 grados.

Para el domingo se aguarda un aumento más notorio de las temperaturas, con mínimas que se acercarán a los 10 grados y máximas en torno a los 20 grados.

Perspectiva de lluvias para mediados de la próxima semana

A partir de la mitad de la próxima semana, “los modelos meteorológicos comienzan a sugerir un cambio en el patrón atmosférico. Se observa la posible formación de un centro de baja presión sobre el sur del Litoral, afectando al norte de la provincia de Buenos Aires y regiones cercanas”, indicó De Benedictis.

De confirmarse esta tendencia, “se abriría la puerta a precipitaciones más generalizadas y de mayor intensidad, especialmente en el norte bonaerense, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe y sectores del centro de Córdoba, norte de La Pampa y provincia de San Luis”.