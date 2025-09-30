Volcó en el puente Victoria-Rosario

Un auto perdió el control, volcó y sus cuatro ocupantes, oriundos de Chivilcoy, resultaron con heridas leves.

Un automóvil Peugeot 307 volcó anoche sobre el kilómetro 47 de la Ruta Nacional 174, que forma parte del Puente Victoria-Rosario. El conductor, un hombre de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan, impactando contra el cerco perimetral del puente y terminando volcado sobre el mismo.

En el auto viajaban también los tres hijos del conductor. Tras el siniestro, los cuatro ocupantes fueron asistidos y luego trasladados al Hospital Fermín Salaberry de Victoria para recibir atención médica. Según fuentes policiales del Puesto de Control Vial Victoria, todos sufrieron heridas de carácter leve.

El vehículo, que quedó tumbado sobre el cerco del puente, fue retirado del lugar por personal de emergencia. Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente.(Elonce)