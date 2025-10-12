Lluvia torrencial y granizo en algunas zonas de Entre Ríos

El fenómeno se registró durante la tarde-noche del sábado y si bien estaba previsto, se esperaba para más tarde. Este domingo está más fresco, revalece el sol y el viento.

Tras una jornada de sábado cálida, llegó la lluvia torrencial, tormenta eléctrica y granizo en algunas zonas de Entre Ríos.

El fenómeno estaba previsto en un alerta que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional pero se esperaba para más entrada la noche o primeras horas del domingo. Es por ello que varios eventos al aire libre que ya estaban en marcha se tuvieron que reprogramar y muchos concurrentes se vieron sorprendidos.

Si bien no hay datos sobre daños ocasionados, en las rutas de los departamentos Diamante, Victoria, Nogoyá y Paraná se observaban autos que se resguardaban debajo de puentes por el granizo, sumado a la escasa visibiliad.

Por otro lado, lectores de Informe Litoral enviaron fotos de la zona de Campo García, departamento Nogoyá, donde se observa una importante cantidad de granizo caída.

Si bien este domingo amaneció fresco, ventoso y mayormente despejado, no se descartan chaparrones aislados hacia la tarde o noche. (Informe Litoral)

