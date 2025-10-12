Desde Isletas destacan mejoras viales en conjunto con Vialidad

Los trabajos incluyeron recambio de tubos de alcantarilla y reposición de ripio en el camino principal que une la localidad con Costa Grande y Ramírez. Autoridades locales explicaron qué recursos aportó cada parte.

Facebook Twitter WhatsApp

Desde la Junta de Gobierno de la localidad de Isletas dieron cuenta de los trabajos desarrollados en las últimas semanas con el objetivo de mantener y mejorar los caminos de esa localidad del departamento Diamante. Las principales tareas consistieron en el recambio de alcantarillas y la reposición de broza y ripio.

Nuevos tubos de alcantarilla

En conjunto con la Zonal VI Diamante de la Dirección Provincial de Vialidad, se llevaron adelante trabajos de mejora en el sistema de alcantarillados, que representan un paso más en el acompañamiento al sector productivo local.

Desde el Gobierno local aportaron recursos con tubos de alcantarilla y servicio de retroexcavadora, mientras que del resto de la obra se encargó Vialidad por lo que agradecen al jefe Zonal, Emiliano Chaparro, por «el permanente apoyo y articulación».

Reposición de broza y ripio

Por otra parte, con recursos propios y también en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad avanzaron con la mejora del camino principal de ripio (Costa Grande – Isletas – Ramírez), para el cual aportaron aportaron broza y parte del transporte para que estas tareas sean una realidad.

«Cada obra representa el compromiso de seguir gestionando, invirtiendo y trabajando por nuestros caminos», remarcaron desde la gestión presidida por Lucas Eichmann. (Informe Litoral)

Del archivo: Vialidad intensifica obras viales estratégicas en Diamante