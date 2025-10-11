Hay alerta amarilla para este fin de semana en Entre Ríos

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para el sur de la provincia el sábado por la noche y para el norte el domingo por la madrugada.

Los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán afectados por alerta amarilla el sábado por la noche, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros , pudiendo ser localmente superiores.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles anegamientos, caída de ramas o cortes de energía eléctrica.

En tanto los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz, San Salvador, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná, son alcanzados por el alerta amarillo el domingo por la madrugada, el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, asegurar los elementos que puedan volarse. Mantenerse informado por las autoridades. Evitar actividades al aire libre. No sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

