CAUR regala una moto y órdenes de compra de 100 mil pesos

Cooperativa Agrícola Unión Regional Limitada (CAUR) de General Ramírez cumple 94 años este miércoles 17 de septiembre y los festeja con importantes premios: moto, órdenes de compra y electrodomésticos para aquellos que hagan aunque sea una compra superior a $30.000.
Que sortean
- Una Moto 0Km
- Premios de electrodomésticos y más
- 5 Ordenes de compras en el supermercado de $100.000
Cómo participar
Con una compra en la Cooperativa, mayor a $30.000 ya se participa. Solicitar el ticket en caja.
