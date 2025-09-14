CAUR regala una moto y órdenes de compra de 100 mil pesos

Es en el marco del 94 aniversario de la cooperativa ramirense el cual se celebra este 17 de septiembre. Con solo hacer una compra mayor a 30 mil pesos ya se participa.

Cooperativa Agrícola Unión Regional Limitada (CAUR) de General Ramírez cumple 94 años este miércoles 17 de septiembre y los festeja con importantes premios: moto, órdenes de compra y electrodomésticos para aquellos que hagan aunque sea una compra superior a $30.000.

Que sortean

  • Una Moto 0Km
  • Premios de electrodomésticos y más
  • 5 Ordenes de compras en el supermercado de $100.000

Cómo participar

Con una compra en la Cooperativa, mayor a $30.000 ya se participa. Solicitar el ticket en caja.
