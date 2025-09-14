Thiago Medina en terapia intensiva: cómo sigue la salud del ex Gran Hermano

Facebook Twitter WhatsApp

A menos de 24 horas de su accidente, Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto. El joven permanece hospitalizado en la localidad bonaerense de Moreno, lugar al que fue trasladado inmediatamente después del incidente. En el lugar se hicieron presentes su expareja, Daniela Celis, su hermana, Camilota y demás seres queridos. En ese marco, se conoció un nuevo parte médico que detalla cómo sigue su salud.

La información fue proporcionada por El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, comenzaba diciendo el informe médico del joven.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.

La primera en manifestarse tras el accidente de Thiago fue Daniela Celis. Lejos de su abrupta y escandalosa separación, la joven mostró su angustia por la salud del padre de sus hijas. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento están en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, dijo en un primer momento la exjugadora del reality.

Horas después, la joven volvió a transmitir información para dar tranquilidad a sus amigos y seguidores: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado, presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

Luego, Celis compartió una cadena de oración con todos sus seguidores en Instagram. “Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón de luz, reiki, fuerzas, cada uno hace la diferencia, Thiago lo necesita. Gracias”.

En la misma línea se pronunció la hermana del exparticipante, Brisa Medina: “Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil, no sabemos cómo procesar todo lo que nos está pasando. Solo pedimos que sigan orando por mi hermano, hoy nos necesita a todos. Está en un estado muy crítico, desde ya muchas gracias a todos, y sepan disculparme si no contesto llamadas o mensajes”.

A medida que empezó a circular la noticia, se fueron conociendo las voces de los antiguos compañeros de reality. Julieta Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. Nacho Castañares, se manifestó en el mismo sentido, con un texto en letras blancas sobre fondo negro: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Romina Uhrig fue otra de las exhermanitas que se manifestó sobre el joven. “Solo pido que sigan orando por Thiaguito. Gracias de todo corazón”, escribió en sus historias. Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito… Ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. El cordobés Maxi Giúdici también se pronunció: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago», apuntó. (TeleShow)