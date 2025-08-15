Vergara: “La deuda que dejó Bordet asfixia a Entre Ríos”

El senador provincial Gustavo Vergara defendió el proyecto del Poder Ejecutivo para autorizar un endeudamiento destinado a reestructurar compromisos heredados de la gestión Bordet, liberar recursos y fortalecer la obra pública en la provincia y en 15 municipios.

El senador por el departamento Diamante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos), respaldó la iniciativa del Ejecutivo provincial que busca mejorar las condiciones de pago de la deuda, reorganizando vencimientos y reduciendo el peso de los intereses.

“Este reperfilamiento permitirá desahogar las cuentas de la provincia y direccionar más fondos a la obra pública, que es la principal demanda del pueblo entrerriano”, afirmó el legislador, quien recordó que en 2017, siendo intendente de General Ramírez, participó de un esquema similar impulsado por el gobierno provincial. “Con ese crédito compramos maquinaria vial y vehículos que todavía siguen en funcionamiento, en una ciudad que prácticamente no tenía material rodante. Fue una inversión que cambió la capacidad operativa del municipio”, remarcó.

Vergara destacó que no se trata de endeudamiento nuevo para cubrir gastos corrientes, sino de mejorar compromisos asumidos en gran parte durante la gestión Bordet, que en muchos casos se usaron para financiar gastos de funcionamiento.

También subrayó que 15 municipios podrán acceder a este esquema para fortalecer sus finanzas y destinar recursos a infraestructura. “Cuando uno gobierna sabe que una motoniveladora o un camión no son un gasto, son una inversión que da respuesta a la gente. Por eso defiendo esta herramienta”, sostuvo.

En cuanto a los plazos, consideró que es prudente esperar a que pase el proceso electoral para salir al mercado internacional, dado que las condiciones podrían mejorar. “Mientras tanto, dejamos todo listo desde el punto de vista legal y técnico, como hicieron provincias como Córdoba o Santa Fe”, señaló.

Finalmente, Vergara remarcó: “Esta es una política de Estado, no de un partido. Proyectar a futuro significa fortalecer lo que somos: una Entre Ríos que se construye entre todos”.