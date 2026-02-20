Lautaro Martínez se lesionó en la Champions y encendió las alarmas de la Selección Argentina

El delantero del Inter sufrió una distensión en el sóleo de su pierna izquierda que lo pone en duda para la Finalissima ante España y complica el panorama del club italiano en la Serie A.

El mundo del fútbol se mantiene en vilo tras confirmarse que Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión que se produjo durante la derrota del Inter por 3-1 frente al Bodo/Glimt en Noruega. El atacante bahiense debió abandonar el campo de juego tras sentir la molestia, lo que obligó a realizar estudios médicos inmediatos en el Instituto Humanitas de Rozzano. El parte oficial emitido por el club italiano confirmó la gravedad de la dolencia y adelantó que el estado del capitán será reevaluado la próxima semana, dejando una gran incertidumbre sobre los plazos definitivos de su recuperación.

Esta noticia genera una preocupación mayúscula para el cuerpo técnico de la Selección argentina, ya que la lesión ocurre a pocas semanas de la Finalissima contra España en Qatar, programada para el 27 de marzo. La presencia del «Toro» en el esquema de Lionel Scaloni es fundamental, y el tiempo de rehabilitación será determinante para saber si llegará con ritmo de competencia al duelo ante los campeones de la Eurocopa. Mientras tanto, en Italia, el entrenador Cristian Chivu deberá afrontar un calendario sumamente exigente sin su máxima figura, quien se perderá compromisos clave ante el Lecce, la revancha en Champions y las semifinales de la Copa Italia.

El punto de mayor tensión en el calendario europeo se sitúa en el 8 de marzo, fecha del clásico ante el Milán, donde ambos equipos se disputan el liderazgo de la Serie A. La posibilidad de que Lautaro no reciba el alta médica para el «Derby della Madonnina» supone un golpe estratégico para el Inter, que marcha puntero junto a su eterno rival con 25 unidades. La evolución de la fibra muscular del sóleo, conocida por ser una zona traicionera en deportistas de alto rendimiento, marcará el destino inmediato de uno de los delanteros más determinantes del planeta en este inicio de año.(TN)