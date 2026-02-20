Boca vs. Racing: hora, TV y Posibles formaciones

El Xeneize busca romper su racha de empates ante una Academia que llega en alza tras dos victorias consecutivas, en un duelo que promete máxima intensidad este viernes a las 20 horas.

Este viernes, desde las 20 horas, la Bombonera será el escenario de un nuevo capítulo del clásico entre Boca Juniors y Racing Club. El equipo local, dirigido técnicamente con la necesidad de revertir un presente irregular, llega tras un empate sin goles ante Platense que lo dejó relegado al séptimo puesto del Grupo A. Con apenas siete unidades, el conjunto de la Ribera sabe que no puede dejar escapar más puntos en su estadio si pretende pelear los puestos de vanguardia, especialmente considerando que las casas de apuestas lo sitúan como favorito con una cuota de 2.29 frente a la visita.

Por su parte, el equipo de Avellaneda atraviesa un momento de clara recuperación futbolística. Luego de un inicio de torneo preocupante con tres caídas al hilo, la Academia logró encadenar triunfos ante Argentinos Juniors y Banfield, situándose en la novena posición de la zona B. Un condimento especial para este enfrentamiento es el antecedente más reciente: el último cruce terminó con victoria de Racing por 1 a 0 en diciembre pasado, eliminando a Boca en las semifinales del torneo anterior, lo que le otorga a este partido un tinte de revancha inmediata.

El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será transmitido por la señal de TNT Sports. La atención estará puesta no solo en el resultado, sino en el desempeño de figuras clave como Miguel Merentiel en el local y Adrián «Maravilla» Martínez en la visita. Con realidades estadísticas distintas pero la misma ambición de prenderse en la lucha por el título, ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos en una noche que paralizará al fútbol argentino.

Posibles formaciones

Boca Juniors Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero y Miguel Merentiel.

Racing Club Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.