Argentina exportó su primera carga de harina de soja sustentable a Vietnam

Argentina ha dado un paso estratégico en el comercio global al concretar su primera exportación de harina de soja certificada bajo un estándar de agricultura responsable con destino a Vietnam. El cargamento, transportado por el buque MV El Juniper hasta el puerto de Phu My, representa el ingreso formal de la oferta nacional en uno de los mercados de nutrición animal más dinámicos del sudeste asiático. Esta operación no es solo un movimiento comercial, sino una respuesta directa a las nuevas demandas globales, donde la sustentabilidad y la trazabilidad se han convertido en requisitos indispensables para el acceso a mercados de alta exportación avícola y acuícola.

La mercadería fue verificada bajo el Estándar de Agricultura Responsable de COFCO International, específicamente bajo el Módulo 2, que exige auditorías presenciales de tercera parte en los campos de cultivo. El punto más relevante de esta certificación es la garantía de no deforestación y no conversión de ecosistemas nativos, tomando como fecha de corte diciembre de 2020. Con este cumplimiento, el complejo agroindustrial argentino logra diferenciar su producto frente a otros proveedores globales, permitiendo que los compradores vietnamitas demuestren ante sus propios clientes internacionales que cumplen con los más estrictos estándares ambientales y sociales.

Este embarque consolida una tendencia creciente en el sudeste asiático, sumándose a entregas similares realizadas a China, Tailandia y Bangladesh. En un contexto donde la presión regulatoria internacional redefine el mercado de commodities, Argentina logra posicionarse no solo como un proveedor de volumen, sino como un socio estratégico capaz de ofrecer insumos con valor agregado ambiental. El éxito de esta operación sienta las bases para ampliar el abastecimiento de soja certificada, transformando lo que antes era un valor opcional en una herramienta de competitividad necesaria para sostener y expandir la presencia nacional en las cadenas de suministro globales.