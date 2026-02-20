Demoraron a un hombre y secuestraron elementos sospechosos tras un operativo en Paraná

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Bonaparte y Rondeau, donde el personal policial detectó a un individuo con objetos de dudosa procedencia que no pudo justificar.

Durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en la capital entrerriana, efectivos de la Policía de Entre Ríos demoraron a un hombre que fue sorprendido en actitud sospechosa en la intersección de las calles Guillermo Bonaparte y Rondeau. El sujeto se encontraba resguardado bajo un árbol junto a diversos elementos de valor, situación que motivó la intervención inmediata de los uniformados que patrullaban la zona. Al momento de ser interrogado por el origen de los objetos, el individuo brindó versiones contradictorias y se mostró dubitativo, lo que reforzó las sospechas sobre la ilegalidad de su posesión.

Ante la falta de respuestas claras, se informó a la fiscalía interviniente, la cual dispuso el secuestro preventivo de los elementos y la correcta identificación del implicado. Las autoridades locales investigan ahora si los objetos incautados guardan relación con robos o hurtos denunciados recientemente en las inmediaciones. El operativo concluyó con el traslado del sospechoso para su registro oficial, mientras que la mercadería quedó bajo custodia judicial a la espera de ser reconocida por sus propietarios legítimos.(Informe Litoral)