Este jueves habrá algunas nubes y algo de viento

La temperatura máxima volverá a superar ampliamente los 20 grados. No se prevén lluvias para esta jornada y tampoco para el viernes.

El amanecer de este jueves en Paraná y la región se presentó con cielo despejado y un aire fresco que marcó 10°, aunque la sensación térmica fue aún menor, de 8.8°. La humedad alcanzó el 87 %, con viento del este a 10 km/h y una presión de 1020 hPa que reforzó la estabilidad atmosférica en las primeras horas del día.

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán agradables y con buen sol, lo que permitirá un ascenso paulatino de la temperatura. Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 22°, pero el protagonista será el viento: las ráfagas del noreste oscilarán entre 42 y 50 km/h, lo que aportará cierta inestabilidad y hará más notorio el contraste térmico. El cielo se mostrará algo nublado en este tramo de la jornada, aunque no se esperan precipitaciones.

Al llegar la noche, el panorama se tornará ligeramente nublado, con una temperatura que descenderá hasta los 19°. El viento seguirá con fuerza desde el noreste, manteniendo la tónica ventosa de la jornada.

Cómo continuará la semana

El viernes continuará con un escenario similar en cuanto al viento, aunque con temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará en 11° y la máxima alcanzará los 26°. La jornada se caracterizará por un cielo parcialmente nublado en la mayor parte del día, sin probabilidades de lluvia. Las ráfagas del noreste seguirán siendo protagonistas, con intensidades de hasta 50 km/h, lo que marcará la continuidad de un ambiente ventoso en la región.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 19:01