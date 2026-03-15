El Ramírez Festeja cerró a puro baile y con gran marco de público

La décima edición del festival por los 138 años de la ciudad concluyó el sábado. Fueron dos noches con música, artesanos, emprendedores, empresas locales e insituciones. El tiempo y el público de la ciudad y la región acompañó.

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Hace 10 años atrás nacía el Ramírez Festeja, una serie de propuestas artísticas, culturales pero que a la vez vinculan a empresas e instituciones para celebrar el aniversario de la ciudad.

En esta oportunidad, las noches centrales fueron este viernes y sábado con un escenario instalado en el Parque Evita donde desfinalaron los artistas locales y de renombre nacional como Los Palmae y Las Voces de Montiel. Estos últimos, con una amplia trayectoria cerraron con un gran baile familiar.

Además, en el predio hubo un importante sector para las instituciones locales que tuvieron a su cargo el patio de comidas, una feria productiva con la presencia de empresas locales, un espacio de artesanos y emprendedores, sumado a un sector exclusivo para los gurises.

Durante las dos noches acompañaron las condiciones del tiempo y el público que disfrutó de las propuestas con entrada libre y gratuita.

La propia intendenta Flavia Pamberger destacó en declaraciones a Informe Litoral que el Ramírez Festeja nació para mostrar la esencia de General Ramírez y agradeció a todos los que participaron de diferentes maneras.

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