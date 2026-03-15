Adolescente chocó un camión y falleció en un camino rural de Aranguren

El joven de 16 años fue indentificado como Santino Miguel Sosa y se trasladaba en una moto Guerrero 150. Por la escasa visibilidad habría impactado la parte trasera del acomplado del camión y falleció en el acto.

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Un trágico accidente se produjo durante la tarde noche del sábado en un camino rural cercano a Aranguren, departamento Nogoyá, conocido como Camino Ancho.

Según las informaciones, la moto Guerrero 150 cc. habría impactado la parte trasera del camión que iba cargado con maíz, por lo que su conductor, Santino Miguel Sosa de 16 años, falleció en el acto.

Recordemos que en los caminos de tierra, broza o ripio es realmente escasa la visibilidad cuando se transita detrás de un vehículo de gran porte, por eso más allá de este caso en particular del cual no se conocieron esos detalles, es fundamental transitar con luces encendidas.

Muestras de condolencia

Ante el lamentable hecho de dolor, se expresaron diferentes mensajes para acompañar a la familia y amigos del joven, entre ellos, de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 2, Juan Hipólito Vieytes”, donde la víctima fatal cursaba el quinto año.

“…Acompañamos y abrazamos con toda nuestra fuerza, a sus padres Alejandra y Sebastián, a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de curso en este momento de desconsuelo. Santi, tu recuerdo permanecerá vivo en nuestra escuela. Que en Paz Descanse”.

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