Desde este jueves y durante el fin de semana hay probabilidad de tormentas aisladas

Anticipan varios días con inestabilidad y chances de algunas lluvias. No obstante, el sol no desaparecerá del todo durante las jornadas venideras, según el pronóstico oficial.

Facebook Twitter WhatsApp

El invierno se despide con días con algo de inestabilidad en gran parte de Entre Ríos y otras regiones del país.

Para este jueves 18 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– prevé lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde o noche. La mínima fue de 17 grados y la máxima llegará a los 22.

Cómo seguirá el tiempo

El viernes 19 de septiembre se viene con cielo parcialmente nublado para la mañana y chaparrones para el resto del día. La mínima será de 16 grados y la máxima de 26.

De acuerdo al pronóstico oficial, la inestabilidad persistirá durante el fin de semana. Tanto el sábado 20 como el domingo 21 hay probabilidad de precipitaciones pero las chances más altas están hacia la tarde o noche del sábado. Las temperaturas mínimas rondarán los 16 y las máximas los 26 grados. (Informe Litoral)

Del archivo: Provincia y municipio anunciaron el reinicio de las obras de acceso a Paraná por ruta nacional 12