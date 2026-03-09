Shell volvió a aumentar el precio de los combustibles

La suba impactó en la nafta súper y en ambas variantes de gasoil, mientras que la nafta premium mantuvo su valor. Los nuevos precios comenzaron a reflejarse en los surtidores durante este domingo.

El ajuste se da en el marco de la actualización parcial de los impuestos que gravan a los combustibles. Desde marzo de 2026 rige un incremento vinculado al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). No obstante, el Gobierno nacional decidió aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y postergar el resto para abril con el objetivo de moderar su impacto en la inflación.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica lo establecido previamente por el Decreto 617/2025. Este último disponía que todos los incrementos impositivos se aplicaran desde comienzos de marzo.

Con esta medida, el Ejecutivo busca evitar un mayor impacto inflacionario, ya que los combustibles tienen incidencia directa en distintos sectores de la economía, especialmente en el transporte y la logística. A este ajuste impositivo se suma la posibilidad de que las petroleras apliquen aumentos adicionales según su política comercial y la evolución de los costos.

Los nuevos precios en Paraná

Según publicó Elonce, el primer aumento se registró el viernes en la boca de expendio ubicada en calle Gualeguaychú e Illia. En tanto, en la estación ubicada en la zona de Cinco Esquinas los nuevos valores comenzaron a verse este domingo.

En ese punto de venta, el litro de nafta súper registró un incremento superior al 2,5% y pasó a costar $1.833, cuando anteriormente se vendía a $1.788. Por su parte, la nafta premium V-Power se mantuvo sin cambios y continúa comercializándose a $2.034.

En el caso del gasoil, el Evolux Diesel aumentó más de 7% y alcanzó los $1.975 por litro, frente a los $1.844 que costaba previamente. En tanto, el V-Power Diesel subió cerca de 3% y se ubicó en $2.148, desde los $2.082 anteriores.

El último incremento aplicado por Shell en Paraná había sido el 1º de febrero, cuando los combustibles registraron una suba cercana al 2%.

