Salud fortalece el trabajo territorial en los departamentos Diamante, Gualeguaychú y Nogoyá

En la continuidad de las acciones en terreno junto a los equipos y las autoridades territoriales, funcionarios de Salud visitaron en esta última semana los centros de atención primaria de las localidades de Enrique Carbó, Aldea San Antonio, Puerto General Alvear, Hernández y Aranguren.

Facebook Twitter WhatsApp

La directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, y el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres, visitaron las localidades de Aldea San Antonio y Enrique Carbó en el departamento Gualeguaychú, donde tomaron contacto con los equipos de trabajo de los establecimientos locales.

En Aldea San Antoni, en la recorrida por el centro de salud homónimo realizaron una supervisión general con el fin de identificar aspectos a mejorar, trabajar en las modificaciones necesarias y optimizar los recursos disponibles.

En tanto que en el centro de atención primaria de la salud Elsa Morel, de Enrique Carbó, se trabajó junto a la directora y al personal sobre aspectos que hacen al funcionamiento del efector. «Abordamos diferentes puntos administrativos, como las estadísticas de atención y prestaciones como sustento de la proyección y posterior solicitud de fondos para la compra de insumos; sistema de stock; características de los insumos; sistema de seguimiento y circuito administrativo de expedientes, además de situación de traslados según el nivel de complejidad del efector, de acuerdo a la normativa vigente», precisó Arosio.

Por su parte, la directora del Centro de Salud Elsa Morel, Bibiana López, destacó: «Esta visita nos brindó una gran tranquilidad y un valioso respaldo para nuestro equipo, ya fomentó el diálogo y también nos permitió unificar proyectos y objetivos, tanto a corto como a largo plazo». Tras lo cual, concluyó: «Nos sentimos acompañados y fortalecidos para enfrentar el día a día, sabiendo que contamos con el respaldo de un Nivel Central presente y comprometido».

Además, esta semana, Arosio y el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, continuaron las acciones de articulación concurriendo a los centros de atención primaria Virgen del Rosario, de la localidad de Puerto General Alvear (departamento Diamante), Martín Fierro, de Hernández, y Gobernador Eduardo Laurencena, de Aranguren (ambos del departamento Nogoyá). Allí se buscó potenciar la respuesta coordinada con los municipios, abordar propuestas de mejora y trazar proyectos a futuro.

En Puerto General Alvear se evaluó, junto al equipo del establecimiento, el desarrollo de actividades y la articulación con otras áreas, como la Junta de Gobierno local. En tal sentido, los funcionarios abordaron con el presidente comunal Alcides Medina diferentes acciones que interesa coordinar y llevar adelante de manera conjunta.

En tanto que en Aranguren también fueron recibidos por el intendente, Luis Siebenlist, con quien dialogaron sobre el proyecto de construcción de un nuevo edificio para el centro de salud Gobernador Laurencena en un terreno donado por la comuna. A su vez, en Hernández las autoridades, junto al intendente Luis Gaioli, destacaron el trabajo mancomunado entre el centro de salud y el municipio para el alcance de los objetivos sanitarios de la localidad y la zona rural cercana.