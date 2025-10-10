Nuevo aumento de combustibles en Paraná: Shell aplicó la segunda suba del mes

Los incrementos llegan hasta el 1,18% en el Diesel y se producen pese a la postergación del Impuesto a los combustibles.

Las estaciones de servicio Shell en Paraná aplicaron un nuevo ajuste en los precios de sus combustibles durante la madrugada de este viernes 10 de octubre. Se trata del segundo incremento que registra el sector en lo que va del mes, tras la suba aplicada el pasado 4 de octubre.

Según los datos relevados, los incrementos oscilaron entre el 0,73% y el 1,18%, dependiendo del tipo de producto. La nafta premium fue el único combustible que mantuvo su precio.

A partir de hoy, los precios de referencia en Shell son los siguientes:

Tipo de Combustible Precio Actual Aumento (%) Súper $1.610 1,13% V-Power Nafta $1.871 0% Evolux Diesel $1.646 0,73% V-Power Diesel $1.891 1,18%

Para dimensionar el impacto, el mayor incremento se registró en el V-Power Diesel, con un alza del 1,18%, seguido por la Nafta Súper con un 1,13%.

Este nuevo ajuste se produce a pocos días del anterior (registrado el 4 de octubre) y a pesar de una decisión del Gobierno nacional que buscaba aliviar la presión sobre los precios.

Cabe recordar que el Ejecutivo postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono que debía entrar en vigencia el 1° de octubre.