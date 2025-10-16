Mujeres rurales compartieron una tarde con «aromas que nos unen» en Isletas

El encuentro, en el marco del Día de la Mujer Rural, se desarrolló en la Junta de Gobierno. Hablaron de plantas aromáticas y compartieron saberes, merienda y risas.

Facebook Twitter WhatsApp

Tal como estaba previsto, en la localidad de Isletas, se desarrolló una jornada en el marco del Día de la Mujer Rural donde se compartieron saberes sobre plantas aromáticas.

«Fue una tarde especial donde celebramos el trabajo, la dedicación y la fuerza de las mujeres que hacen crecer cada día nuestra comunidad. Gracias a todas las que se sumaron con tanta alegría», expresaron desde la organización y añadieron: «Cuando nos encontramos, compartimos mucho más que una tarde… ¡compartimos vida!».

Recordemos que para que sea posible estuvieron involucradas varias instituciones que son: CFP N° 308, CAPS San Lorenzo, INTA, F.A.P.R.O.I y la Junta de Gobierno de Isletas.

Del archivo: Se realizó el taller de Nutrición en Aranguren