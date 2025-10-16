Anuncian un jueves con temperaturas por encima de los 30 grados

A medida que los termómetros se van hacia arriba, también aumenta la nubosidad. La inestabilidad llegaría el viernes pero por el momento la probabilidad de lluvias ronda el 40%.

Facebook Twitter WhatsApp

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un jueves mayormente gris en la provincia pero sin anuncio de lluvias. Las temperaturas seguirán en aumento llegando las máximas a superar los 30°C.

En tanto el viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal que provocaría inestabilidades a la noche.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 32 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 18 grados y máxima de 32 grados. En estas ciudades también se anuncia un jueves mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un jueves muy nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados.