El Grupo de Mujeres de Coopar visitó la Fiesta Nacional de la Flor

El pasado viernes 10 de octubre, aprovechando el feriado nacional, integrantes del grupo de mujeres de Coopar, Sembrando Valores realizaron un viaje a la ciudad bonaerense de Escobar para participar de la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, una de las muestras de floricultura más importantes del país.

Durante la jornada, las participantes recorrieron los distintos pabellones y stands de expositores de todo el país, disfrutando de una amplia variedad de especies florales, ornamentales y propuestas de jardinería, paisajismo y diseño. La visita se enmarca en las actividades culturales y recreativas que el grupo impulsa periódicamente, como espacios de encuentro, aprendizaje y fortalecimiento de vínculos entre las mujeres cooperativistas.

La Fiesta Nacional de la Flor es un evento emblemático que combina exposición, venta, espectáculos y concursos florales, promoviendo la producción nacional y el turismo en la región. La participación de “Sembrando Valores” en esta edición reafirma el espíritu de integración, curiosidad y compromiso con la naturaleza que caracteriza al grupo dentro del movimiento cooperativo.

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2007 con el fin de reconocer el papel que cumplen las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La primera vez que se conmemoró fue al año siguiente, en 2008.

El organismo señala que conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no solo es lo correcto, “sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición”.

Cada 15 de octubre celebramos y reivindicamos el rol decisivo de las mujeres rurales: su trabajo en los campos, en los hogares, en las cooperativas, y su contribución al crecimiento territorial.

Desde Coopar, saludamos y reconocemos especialmente a esas mujeres que cultivan esperanza, fortalecen comunidades y dan vida al campo con su fortaleza, su vocación y su entrega diaria.

