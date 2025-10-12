Galarza: realizarán una jornada sobre Patrimonio Natural Entrerriano enfocada al Turismo de Naturaleza

Será en el marco del Día Nacional del Patrimonio Natural, el próximo jueves 16 de octubre. Participará el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano en articulación con la Dirección de Microrregiones de la Secretaría de Turismo y la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos.

El encuentro tendrá lugar de 14 a 18 en el Centro Cultural de General Galarza, en la ex Estación del Ferrocarril de esta localidad, con un programa que incluye conferencias, talleres y espacios de intercambio. Está destinada a sectores privados y municipios que integran la microrregión Caminos Costeros, como así también a los gestores de las reservas naturales de la provincia.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre turismo y conservación, ofreciendo capacitaciones sobre el patrimonio natural entrerriano, el rol de guardaparques y guardafaunas en la preservación y promoción de áreas naturales.

Además, la jornada tiene como propósito impulsar el trabajo conjunto entre el Museo Serrano, sectores privados y municipios, y reservas naturales, reconociendo a la biodiversidad entrerriana como un patrimonio único que debe ser protegido y, al mismo tiempo, valorado como recurso educativo y turístico de la provincia.

Link de inscripción para las personas interesadas en asistir a la capacitación: https://forms.gle/Vx3D3Vc4SHF7frEYA

