Será en el marco del Día Nacional del Patrimonio Natural, el próximo jueves 16 de octubre. Participará el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano en articulación con la Dirección de Microrregiones de la Secretaría de Turismo y la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos.

Galarza: realizarán una jornada sobre Patrimonio Natural Entrerriano enfocada al Turismo de Naturaleza

El encuentro tendrá lugar de 14 a 18 en el Centro Cultural de General Galarza, en la ex Estación del Ferrocarril de esta localidad, con un programa que incluye conferencias, talleres y espacios de intercambio. Está destinada a sectores privados y municipios que integran la microrregión Caminos Costeros, como así también a los gestores de las reservas naturales de la provincia.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre turismo y conservación, ofreciendo capacitaciones sobre el patrimonio natural entrerriano, el rol de guardaparques y guardafaunas en la preservación y promoción de áreas naturales.

Además, la jornada tiene como propósito impulsar el trabajo conjunto entre el Museo Serrano, sectores privados y municipios, y reservas naturales, reconociendo a la biodiversidad entrerriana como un patrimonio único que debe ser protegido y, al mismo tiempo, valorado como recurso educativo y turístico de la provincia.

Link de inscripción para las personas interesadas en asistir a la capacitación: https://forms.gle/Vx3D3Vc4SHF7frEYA   

