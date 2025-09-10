Charla sobre salud mental en el Centro de Investigaciones de Diamante

Como estaba previsto, el jueves 4, el Centro de Investigaciones de Diamante fue escenario de una importante jornada de reflexión sobre la salud mental, organizada por la diputada Silvina Decco.

La actividad contó con la disertación de la Licenciada Adriana Beade, especialista reconocida en el campo, quien expuso sobre los desafíos actuales en materia de cuidado emocional y psicológico, con énfasis en la necesidad de garantizar políticas públicas inclusivas y accesibles, como así también el rol de los efectores públicos de salud en la atención.

Durante su exposición, Beade destacó la urgencia de generar espacios comunitarios de escucha y contención, y subrayó que la salud mental no puede desligarse de los contextos sociales, económicos y culturales en los que viven las personas.

Asimismo, remarcó el rol fundamental de los equipos interdisciplinarios y el compromiso de los organismos estatales para fortalecer las redes de atención.

La jornada fue valorada como un aporte significativo al debate público, al poner sobre la mesa la necesidad de desestigmatizar los padecimientos mentales y reconocerlos como parte integral de la salud. El encuentro también buscó acercar a la comunidad información clara y herramientas prácticas para la prevención y el acompañamiento.

Desde la organización se resaltó que este tipo de iniciativas forman parte de un trabajo sostenido para ampliar derechos y sensibilizar a la sociedad, con la convicción de que hablar de salud mental es hablar de dignidad, inclusión y ciudadanía plena.

La Diputada Decco destacó su compromiso de seguir trabajando en la temática y agradeció la amplia participación de profesionales, vecinos e instituciones involucrados y preocupados por la salud mental de todos.

