Miércoles con tiempo estable y temperaturas más altas

Al invierno 2025 le queda poco y se nota: durante esta jornada las máximas rondarán los 24 grados. El cielo tendrá algunas nubes pero el sol prevalecerá. No hay lluvias a la vista.

El pronóstico anticipa un miércoles con cielo parcialmente nublado en toda la provincia de Entre Ríos. Las temperaturas serán unos grados más cálidas que las de este martes con máximas que rondarán los 24 grados.

El resto de la semana se presentará con buen tiempo y valores térmicos primaverales.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados. Allí también se prevé un miércoles parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se espera una jornada con cielo algo nublado.