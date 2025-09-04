A los tiros en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras

La Policía de Entre Ríos realizó un hallazgo alarmante en el marco de una investigación por hechos violentos relacionados con la venta de drogas en Paraná.

En un procedimiento realizado este miércoles por la noche en la zona oeste de la capital provincial, secuestraron dos ametralladoras FMK3 con municiones y una pistola calibre 9 milímetros, un tipo de armamento que no suele encontrarse en las calles y que genera gran preocupación entre las autoridades y la comunidad.

El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación impulsada por la Jefatura Departamental Paraná, a partir del entrecruzamiento de causas y pericias balísticas realizadas por la Policía Científica. Estos trabajos permitieron vincular distintos hechos de violencia armada ocurridos en la ciudad y reunir información clave para avanzar en la causa.

Con autorización del juez de Garantías Elvio Garzón y la intervención de la fiscal Huerto Felgueres, se concretaron dos allanamientos y una requisa en domicilios ubicados en inmediaciones de calle Burmeister, entre República del Líbano y Reseros.

Un sospechoso fue identificado

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un sospechoso que intentó escapar en un automóvil, pero al verse cercado, abandonó el vehículo y logró huir corriendo. Pese a su fuga, la Policía logró identificar a otra persona involucrada en los hechos que se investigan.

En el lugar, además de las armas de fuego, se secuestró un automóvil Chevrolet Cruze que habría sido utilizado por el sospechoso y que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Santa Fe.