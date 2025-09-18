El ranking de la FIFA se actualizó: Argentina pierde el número uno

Facebook Twitter WhatsApp

La noticia que se conoció tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas se concretó este jueves con la actualización del ranking de la FIFA: la Selección argentina dejó de ser la número uno del mundo, una posición que mantuvo desde abril de 2023 y que ahora pasó a manos de España, la flamante campeona de Europa.

El nuevo ordenamiento publicado por el máximo ente rector del fútbol se produjo tras los resultados de más de 200 partidos internacionales disputados en los últimos meses. El equipo de Lionel Scaloni cayó al tercer puesto, superado también por Francia, que ahora ocupa el segundo lugar. España, que no estaba en la cima desde junio de 2014, recuperó el liderazgo por su consagración en la Eurocopa y una racha de victorias que la devolvió al centro de la escena mundial.

El nuevo top 10 y los movimientos clave

El nuevo ranking trajo varios movimientos entre los mejores equipos del planeta. Portugal subió al quinto puesto, mientras que Croacia e Italia también avanzaron y se metieron en el noveno y décimo lugar, respectivamente. Por el contrario, Brasil bajó al sexto puesto y Alemania sufrió una caída fuerte: quedó fuera del top 10 por primera vez desde octubre de 2024, tras perder en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El nuevo top 10 del ranking FIFA es:

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Bélgica Croacia Italia

El panorama de las selecciones sudamericanas

Entre los equipos sudamericanos, Paraguay fue uno de los que más avanzó, subiendo seis posiciones hasta el puesto 37. Brasil, aunque sigue siendo el mejor ubicado de la región después de Argentina, no pudo evitar el descenso en la tabla. El resto de los equipos de la Conmebol se mantienen expectantes: Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°), Perú (48°), Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°).

Finalmente, uno de los datos más llamativos fue el avance de Eslovaquia, que subió diez lugares y se metió entre las 50 mejores selecciones del mundo. El equipo europeo arrancó las Eliminatorias con dos victorias, incluida una ante Alemania, y se convirtió en la revelación de esta edición del ranking.