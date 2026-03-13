El Gobierno provincial presentó ante legisladores y gremios los lineamientos de la reforma previsional

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El Poder Ejecutivo de Entre Ríos formalizó la presentación de los ejes centrales del proyecto de reforma previsional ante representantes legislativos y organizaciones gremiales. La iniciativa, fundamentada en estudios técnicos, tiene como objetivo principal sanear las cuentas públicas y asegurar el equilibrio financiero del sistema sin vulnerar los derechos de quienes ya están jubilados. Según el borrador, se garantiza de manera irrestricta el respeto a los beneficios otorgados, asegurando que las nuevas disposiciones no afecten retroactivamente a los actuales pasivos de la provincia.

Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentra el sostenimiento del 82% móvil sobre el haber bruto para el cálculo de la jubilación inicial y la continuidad de los regímenes especiales para docentes, personal de salud y trabajadores con discapacidad. No obstante, el proyecto introduce una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, la cual comenzaría a implementarse de forma progresiva cinco años después de la sanción de la ley. Asimismo, se contempla la posibilidad de establecer aportes solidarios temporales en situaciones de desequilibrio financiero crítico para proteger la sustentabilidad del régimen.

Tras la exposición de los lineamientos, el Gobierno provincial abrió una instancia de diálogo institucional con el fin de recoger aportes de los diferentes sectores involucrados antes de la remisión formal del texto a la Legislatura. El esquema de movilidad propuesto estará vinculado a la evolución salarial de los trabajadores en actividad, buscando que los haberes acompañen las variaciones del sector. Con esta presentación, se busca construir los consensos necesarios para avanzar en una reforma que permita la viabilidad del sistema previsional entrerriano a largo plazo.