ARCA ya empezó a ajustar las categorías

Si sos monotributista y te olvidaste de realizar la recategorización semestral que venció el 5 de agosto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede asignarte una nueva categoría de oficio. Esta medida, que ya está en marcha, alcanza tanto a quienes no hicieron el trámite como a quienes lo completaron con datos incorrectos.
Del archivo: Ganancias y monotributo: confirmado el aumento del 15,1% desde agosto, con nuevos pisos y topes
El ajuste de categoría se realiza dos veces al año (en enero y julio) y actualiza los topes de facturación e impuestos según la inflación acumulada. Ante cualquier incumplimiento o error, ARCA tiene la potestad de notificar la nueva categoría a través del Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente.
¿Qué revisa la ARCA para recategorizar de oficio?
Para determinar la nueva categoría, el organismo fiscalizador tiene en cuenta varios factores, como:
- Compras y gastos relacionados con tu actividad.
- Adquisición de bienes.
- Gastos personales.
- Acreditaciones bancarias que superen los ingresos brutos anuales permitidos.
¿Cómo te notifican y qué podés hacer?
La ARCA puede llevar a cabo la recategorización de oficio a través de dos mecanismos:
- Fiscalización presencial: Un inspector te notifica la nueva categoría y la deuda generada. En este caso, tenés 10 días hábiles para presentar un descargo con pruebas que respalden tu postura.
- Controles sistémicos: La notificación llega directamente a tu Domicilio Fiscal Electrónico. Si no estás de acuerdo, podés apelar a través del servicio de «Presentaciones Digitales» de ARCA.
Multas y cómo evitarlas
La recategorización de oficio implica una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que deberías haber pagado, además de la liquidación de la deuda con sus intereses.
Sin embargo, hay dos maneras de reducir o evitar la sanción:
- Si aceptás la nueva categoría dentro de los 15 días de la notificación, la multa se reduce a la mitad.
- Si te recategorizás de forma voluntaria antes de que te notifiquen, quedás eximido de la multa.
Es fundamental estar atento a las notificaciones en el Domicilio Fiscal Electrónico para evitar sanciones y regularizar tu situación lo antes posible.
COMENTÁ LA NOTA