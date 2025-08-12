ARCA ya empezó a ajustar las categorías

La recategorización de oficio puede incluir multas y deudas para quienes no cumplieron con el trámite semestral o lo hicieron con datos erróneos.

Si sos monotributista y te olvidaste de realizar la recategorización semestral que venció el 5 de agosto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede asignarte una nueva categoría de oficio. Esta medida, que ya está en marcha, alcanza tanto a quienes no hicieron el trámite como a quienes lo completaron con datos incorrectos.

El ajuste de categoría se realiza dos veces al año (en enero y julio) y actualiza los topes de facturación e impuestos según la inflación acumulada. Ante cualquier incumplimiento o error, ARCA tiene la potestad de notificar la nueva categoría a través del Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente.

¿Qué revisa la ARCA para recategorizar de oficio?

Para determinar la nueva categoría, el organismo fiscalizador tiene en cuenta varios factores, como:

Compras y gastos relacionados con tu actividad.

Adquisición de bienes.

Gastos personales.

Acreditaciones bancarias que superen los ingresos brutos anuales permitidos.

¿Cómo te notifican y qué podés hacer?

La ARCA puede llevar a cabo la recategorización de oficio a través de dos mecanismos:

Fiscalización presencial: Un inspector te notifica la nueva categoría y la deuda generada. En este caso, tenés 10 días hábiles para presentar un descargo con pruebas que respalden tu postura.

Un inspector te notifica la nueva categoría y la deuda generada. En este caso, tenés 10 días hábiles para presentar un descargo con pruebas que respalden tu postura. Controles sistémicos: La notificación llega directamente a tu Domicilio Fiscal Electrónico. Si no estás de acuerdo, podés apelar a través del servicio de «Presentaciones Digitales» de ARCA.

Multas y cómo evitarlas

La recategorización de oficio implica una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional que deberías haber pagado, además de la liquidación de la deuda con sus intereses.

Sin embargo, hay dos maneras de reducir o evitar la sanción:

Si aceptás la nueva categoría dentro de los 15 días de la notificación, la multa se reduce a la mitad.

Si te recategorizás de forma voluntaria antes de que te notifiquen, quedás eximido de la multa.

Es fundamental estar atento a las notificaciones en el Domicilio Fiscal Electrónico para evitar sanciones y regularizar tu situación lo antes posible.