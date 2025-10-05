Javier Milei en Paraná: “Estamos a mitad de camino, no aflojen porque esta vez vale la pena”

Tras reunirse con Frigerio, el Presidente recorrió parte de la costanera y encabezó un improvisado acto desde una camioneta. “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional", aseguró a través de un megáfono.

La jornada que comenzó temprano con la llegada de partidarios Javier Milei a la zona del Parque Urquiza de Paraná, culminó alrededor de las 19, luego de un recorrido de unos 25 minutos del presidente por la costanera baja, junto a su hermana Karina Milei y al candidato a senador nacional, Joaquín Banegas Lynch, entre otros. Allí dio un breve discurso con un megáfono, vitoreado por los seguidores. Previamente, el mandatario fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio con quien mantuvo una reunión de trabajo donde se acordaron varios puntos que serán anunciados próximamente. Hubo manifestaciones de organizaciones sociales y políticas que se manifestaron contra Milei en las inmediaciones del Parque, con numerosas demandas y críticas, y se destacó que no se registraron incidentes.

Según los datos oficiales, el recorrido convocó a unas 2000 personas que se acercaron para escuchar al presidente y al gobernador, y para conocer a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.

Megáfono en mano, a la vera del río Paraná, frente a la amplia concurrencia, Milei expresó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser un país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.

Arriba de una camioneta junto al gobernador Rogelio Frigerio, Milei agregó: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30%, hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Para cerrar, el Presidente expresó ante los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, aún hay mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”

Por último Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Desde allí, el presidente continuó la marcha en la cápsula de seguridad de vehículos oficiales de regreso hacia Santa Fe, ya que el avión partía de regreso a Buenos Aires desde el aeropuerto de Sauce Viejo.

Los candidatos de la Alianza acompañaron el evento. Estuvieron presentes quienes buscan ocupar las primeras bancas en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y quienes se postulan para la Cámara de Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Eliana Lagraña y Wenceslao Gadea. También asistió Roque Fleitas, jefe de campaña de la Alianza; además de autoridades del Gobierno provincial y de los Gobiernos locales de los distintos puntos de la provincia.