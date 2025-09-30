Javier Milei confirmó visita a Entre Ríos en plena campaña electoral

El presidente llegará a Paraná este viernes 3 de octubre para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza. Hará una recorrida por el Parque Urquiza y se espera un acto político.

El presidente Javier Milei confirmó su visita a Entre Ríos este viernes 3 de octubre, en el marco de la campaña electoral con miras a las legislativas del 26 de octubre. La ciudad elegida para recibir al mandatario es Paraná, donde buscará impulsar a los candidatos de su fuerza política, La Libertad Avanza (LLA).

Según adelantaron fuentes cercanas a la Presidencia, Milei realizará una recorrida por el Parque Urquiza al atardecer. No se descarta que su agenda incluya un acto masivo junto a dirigentes y militantes de la alianza, en un esfuerzo por movilizar al electorado.

La visita se produce en un contexto de alianza electoral que el presidente forjó con el gobernador Rogelio Frigerio, líder del frente Juntos por Entre Ríos (PRO y UCR). Sin embargo, la prioridad de Milei es asegurar la victoria de los candidatos locales de LLA, que ocupan los primeros lugares en las listas nacionales.

Los candidatos a reforzar

Entre Ríos renovará cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y las tres del Senado. La Libertad Avanza busca obtener un triunfo que le permita ganar mayor autoridad política y capacidad de reforma en el Congreso.

Los principales nombres a los que Milei brindará su apoyo son:

Andrés Laumann: Encabeza la boleta de candidatos a diputados nacionales.

Encabeza la boleta de candidatos a diputados nacionales. Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida: Ocupan los primeros puestos para ingresar al Senado.

Si bien la alianza con Frigerio está vigente, el frente Juntos por Entre Ríos también tiene lugares expectantes en las listas: la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), ocupa el segundo lugar para Diputados, y el ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), el tercero.