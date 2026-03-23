Un detenido tras un violento enfrentamiento armado en Paraná

Facebook Twitter WhatsApp

En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan de manera habitual en la ciudad de Paraná, personal policial intervino en un grave episodio de violencia registrado en inmediaciones de calle Tacuarí. El procedimiento se inició tras recibir reiterados reportes al servicio de emergencias que daban cuenta de diversas detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que motivó el inmediato desplazamiento de las unidades hacia el sector indicado para resguardar la integridad de los vecinos.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados mantuvieron una entrevista con los integrantes de una familia, quienes relataron momentos de tensión tras haber sido blanco de un ataque. Según pudo establecer la policía en el sitio, los damnificados señalaron directamente a un vecino como el autor de los disparos dirigidos hacia su propiedad. Ante esta acusación, los efectivos desplegaron un rastrillaje por las inmediaciones que permitió localizar al sospechoso mientras se encontraba en un pasillo lindero, procediendo de inmediato a su demora preventiva.

En medio del desarrollo de las diligencias, la situación sumó un nuevo capítulo de conflicto cuando los familiares del demorado decidieron entregar un arma de fabricación hechiza. De acuerdo a lo que supo Informe Litoral, los allegados al sospechoso alegaron que la entrega del elemento se debió a que ellos también habrían sido víctimas de agresiones previas por parte de la otra familia involucrada, exponiendo una fuerte disputa vecinal de larga data.

Tras comunicar las novedades al fiscal en turno, la justicia dispuso el secuestro formal del arma y ordenó la realización de las pruebas de dermotest a todas las partes involucradas para determinar fehacientemente la autoría de los disparos. Finalmente, se confirmó la detención del presunto agresor, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales de la capital entrerriana bajo los cargos correspondientes al grave suceso.