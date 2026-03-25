La semana corta terminará con paro y marcha docente en Entre Ríos

El gremio docente mayoritario rechazó el Decreto que establece el pago de cifras "en negro" y posterga la paritaria hasta junio. Denunciaron además errores en las liquidaciones salariales de la gestión de Rogelio Frigerio y ratificaron la defensa de la Ley de Jubilaciones.

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La docencia entrerriana volverá a las calles en una jornada de protesta. La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó un paro de 24 horas para este viernes, que incluirá una marcha provincial de antorchas en la capital entrerriana.

Según informaron desde el sindicato, la movilización fue convocada para las 18, partiendo desde la Plaza 1º de Mayo con destino a la Casa de Gobierno. La medida de fuerza surge como respuesta al malestar generado por las últimas decisiones económicas del Ejecutivo provincial y la incertidumbre sobre el futuro previsional.

El reclamo salarial: «Basta de jugar con nuestro dinero»

El eje central del conflicto radica en el rechazo al Decreto 500/26. Desde el sindicato denuncian que la normativa otorga montos no remunerativos y, fundamentalmente, «dilata la discusión salarial hasta JUNIO». Según manifestaron desde el gremio, el gobierno provincial «pagó sólo el bono en negro y lo pagó MAL».

En el comunicado, los docentes expresaron su hartazgo ante las constantes fallas administrativas que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores: «BASTA de jugar con nuestro dinero, errores tras errores: proporcionales que faltan, escolaridad que no está, demoras en validaciones, etc. CADA CENTAVO que falta en un recibo es SALARIO que falta en una familia».

En defensa de la Caja de Jubilaciones

Otro punto crítico de la convocatoria es la férrea resistencia a cualquier modificación de la Ley 8732. Agmer sostiene que los «ejes» o «vectores» de reforma planteados por el Gobierno buscan fragmentar la lucha docente y perjudicar tanto a trabajadores activos como a pasivos.

«La ley 8732 NO SE TOCA», sentenciaron, advirtiendo que los cambios en el sistema de incrementos salariales por índices podrían «desenganchar» los haberes jubilatorios del sueldo del trabajador activo, reduciendo la jubilación en poco tiempo. Defienden la norma actual porque consideran que es la que «garantiza jubilaciones dignas en el 82% móvil».

Educación Pública y Reforma Nacional

Finalmente, el paro también se posiciona en el escenario nacional. El gremio se declaró en alerta frente al proyecto de reforma impulsado por el gobierno nacional, asegurando que se trata de una medida que «destruye el sistema educativo». Concluyeron con una consigna contundente: «Sin Educación Pública no hay futuro para todos».

La marcha de antorchas de este viernes se perfila como una de las demostraciones de fuerza más importantes del sector en lo que va del año, a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades provinciales.

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