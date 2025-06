Wanda Nara rompe el silencio en Ezeiza: «Recibí amenazas por mi decisión de separarme»

Facebook Twitter WhatsApp

En su vuelta a la Argentina, Wanda Nara conversó con los medios que la esperaban en el Aeropuerto de Ezeiza, luego del escándalo de este viernes por la reunión de Mauro Icardi con sus hijas y los hijos que ella tuvo con Maxi López y que terminó, como todo en esta guerra, en una nueva controversia.

Es eso que yo dije, nada más. Cualquier mamá si estás lejos y te llama tu hija llorando, que no estaba durmiendo como dijeron, te vas a poner mal. Reaccioné como reaccionaría cualquier mamá cuando tu hija está mal», afirmó, a Infama cruzando la versión que dio su exmarido.

Al ser consultada sobre su opinión, luego de que Icardi la tildó de celosa y envidiosa. “Yo lo solté, no solo a toda esta situación, sino a él, porque decidí separarme”, aseveró. “Cuando decidí separarme, recibí un montón de amenazas que por la decisión que estaba tomando, iba a sufrir las consecuencias que estoy sufriendo. Entonces me lo tomo como me lo tengo que tomar”, puntualizó.

“¿Qué te pasa cuando la pareja de tu ex no respeta los tiempos que tienen que tener sus nenas?“, indagó el cronista del ciclo que conduce Marcela Tauro. ”Ella que haga su vida. Yo no me voy a meter. Acá el responsable es él. Simplemente reaccioné así por lo que me dijo mi hija y porque fue quien hizo llorar a mi hija, nada más», expresó.

La conductora de Bake Off Famosos también se desligó de todo lo que está ocurriendo en la batalla que mantiene con su exmarido: “La verdad que yo no siento culpa porque la Justicia me mandó a hacer a mí un tratamiento psicológico, que lo hago ya hace varios meses. Lo único que pido es que por favor él empiece su tratamiento psicológico. Ahí veremos un montón de situaciones que estamos viendo que no son normales”.

“Yo insisto en que él tiene que hacer un tratamiento psicológico, como pidió la Justicia para poder revincularse con sus hijas de una manera sana y saludable. Yo lo vengo diciendo hace un montón que necesita hacer terapia y ahora ya no lo digo yo, lo pide también la Justicia”, enfatizó. “Yo toda la vida voy a trabajar para que él pueda estar con sus hijas de la manera que quieran ellas. O sea, yo respondo a los pedidos de lo que ellas quieran”, señaló.

La influencer también se refirió al problema que surgió en el colegio al que concurren sus hijas por una supuesta falta de responsables legales ante la ausencia de los padres de las menores. “Fue un malentendido. Hay una parte que es de secundaria y otra, de la parte primaria. Nosotros mandamos un mail a la parte de la secundaria, pensando que eran las mismas personas. Yo a veces pienso que mis hijos tienen el mismo apellido, pero pertenecen a dos papás diferentes. Para todos son las mismas personas las responsables, tanto Zaira como Kennys, mi papá y otra amiga mía que estaba en mi casa. Es la gente que siempre quedó al cuidado de mis hijos”, explicó.

Incluso aclaró la situación de Andrés Nara con sus hijos. “Mi papá hace varios años que tiene vínculo, que todos los domingos merienda con mis hijos y me parece que estaba bueno que recupere el tiempo perdido con sus nietos”, puntualizó. Hacia el final, se refirió a los dichos de Mauro Icardi cuando aseguró en sus últimos posteos que quería buscar la tenencia de sus hijas.

“La posibilidad de que Mauro se pueda llevar a las chicas a Turquía sigue estando latente. ¿Tenés miedo de eso o estás segura que eso no va a pasar?“, le preguntaron a la animadora. ”No, yo estoy segura. Confío mucho en la Justicia argentina, por eso decidí venirme acá, que es mi país y estoy muy tranquila», comenzó diciendo.

“Este tema me supera y me parece como un grado de violencia extremo y no lo entiendo de ninguna de las dos partes. Si bien a la pareja de Mauro yo la conocía y tenía un vínculo, me parece raro también que una mujer apoye a un hombre en toda esta locura”, concluyó.(Infobae)