Reaparece el ex piloto Martín Ponte, denunciado por estafa

El ex piloto de Turismo Carretera y comentarista deportivo Martín Ponte, quien había desaparecido de la esfera pública tras ser denunciado por estafa, reapareció en un video confesando que está en tratamiento por ludopatía, una adicción al juego que, según él, lo llevó a perder el control de su vida.

Ponte fue denunciado en enero por utilizar de forma fraudulenta la imagen de Nicanor, un niño de 7 años con leucemia, para desviar fondos de una campaña solidaria a sus cuentas personales. La estafa, que generó una fuerte indignación en el ambiente del automovilismo, motivó que la ACTC lo declarara persona no grata. Ante las denuncias de múltiples pilotos y empresas, Ponte cerró sus redes sociales y se mantuvo en silencio durante meses.

En el video, el ex piloto de 40 años afirmó estar en tratamiento desde hace seis meses en la institución “El Arte de Volver”. «Llegué acá con los vínculos con mi familia y con mis afectos prácticamente rotos», expresó Ponte, quien además describió el espacio terapéutico como un lugar de apoyo que le está proporcionando las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad.

Aunque su testimonio busca mostrar un camino hacia la rehabilitación, la estafa a la familia de Nicanor y a decenas de personas y empresas sigue generando indignación. Si bien Ponte ha dado un paso al frente para reconocer su adicción, las responsabilidades legales aún deben ser determinadas por la justicia, y la deuda moral y la confianza rota persisten en el ambiente del automovilismo.