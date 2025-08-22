La nafta de Shell aumentó por cuarta vez en agosto

La petrolera aplicó subas de hasta el 1,68%, mientras que YPF ofrece un nuevo esquema de descuentos para sus clientes

La petrolera Shell aplicó un nuevo aumento a sus combustibles en los primeros minutos de este viernes, la cuarta suba que realiza en lo que va del mes de agosto. Los incrementos, que oscilan entre el 1,04% y el 1,68%, se suman a los ya realizados los días 1, 8 y 14 de agosto.

La Nafta Super fue la que registró el mayor porcentaje de aumento, con un 1,68%. La V-Power Diésel también sufrió una suba en esta ocasión, después de haberse mantenido estable en la actualización anterior. Con estos ajustes, los nuevos precios en la estación de servicio Shell de Avenida Laurencena en Paraná son:

Nafta Super: $1.517 el litro (antes $1.492)

$1.517 el litro (antes $1.492) V-Power Nafta: $1.757 el litro (antes $1.734)

$1.757 el litro (antes $1.734) Diésel: $1.559 el litro (antes $1.543)

$1.559 el litro (antes $1.543) V-Power Diésel: $1.758 el litro (antes $1.734)

Por su parte, YPF lanzó una nueva estrategia para competir con los aumentos de su rival. Desde el pasado miércoles, quienes paguen sus cargas con la aplicación de la compañía obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía anteriormente.

El presidente de YPF, Horacio Marín, explicó que el beneficio se aplicará a las cargas realizadas por particulares y tendrá un límite mensual de 150 litros por aplicación. Además, en las siete estaciones de servicio con autodespacho, la bonificación será aún mayor, alcanzando un 9%.

Las estaciones de autodespacho que ofrecen este descuento adicional son: Opessa Alcorta, Dorrego, Pringles, R. Ovidio Lagos (Santa Fe), Chacras (Mendoza), CABA Constituyentes y ACA San Juan.(Elonce)

