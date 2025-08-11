Una Joven de 18 años detenida por agredir a su madre en una disputa familiar

Múltiples denuncias previas por violencia familiar en la vivienda de calle Los Chanas llevaron a la rápida intervención policial y judicial.

La policía de la Comisaría 9ª de Paraná detuvo este domingo a una joven de 18 años, luego de que su abuela de 77 denunciara un episodio de violencia familiar. Según el testimonio de la mujer, su nieta había agredido físicamente a su madre durante una fuerte discusión en la vivienda de calle Los Chanas.

Aunque en el momento de la intervención policial no se observaron lesiones visibles en la víctima, las autoridades confirmaron que en el domicilio ya se habían registrado múltiples llamadas al 911 por incidentes similares. La reiteración de agresiones físicas y verbales en la familia motivó que la fiscalía actuara de inmediato.

El fiscal en turno, Dr. Giunta, ordenó el traslado de la joven a la Alcaidía de Tribunales. Se la acusa de los delitos de lesiones y amenazas.(Elonce)