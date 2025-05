Iosper: Frigerio dijo que “si la lucha es por la caja van a perder”

Facebook Twitter WhatsApp

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, dio una conferencia de prensa en la previa al tratamiento de la ley que crea la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en reemplazo del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Flanqueado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el director de la intervención de la obra social, Mariano Gallego, y el sub interventor, Ricardo García, el gobernador les agradeció el arduo trabajo de esto seis meses en los que destacó que se sanearon las cuentas de una obra social “en terapia intensiva”.

Astronómica

Frigerio comenzó destacando que “en días va a estar cancelada toda la deuda astronómica que encontramos cuando precisamente iniciamos la intervención; estamos hablando de 45.000.000.000 pesos que cancelamos y dejan de ser un pasivo que ponía en riesgo nuestra obra social, podemos decir que salvamos nuestra obra social justo a tiempo”.

En un tramo dedicado a los sindicatos que montaron una carpa en plaza Mansilla para protestar por el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo, el gobernador sostuvo que “la única cosa en la que no acordamos es que a partir de esta nueva obra social va haber controles que antes no existían y que por supuesto va haber representación de los trabajadores pero no van a poder hacer lo que quieran, van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para tener una obra social que brinde servicios de calidad a los afiliados, en eso no nos vamos a poner de acuerdo”.

Vivos

El gobernador añadió que “ellos tienen una definición y nosotros otra, y el resto de las cosas que hemos planteado, todas y cada una de las dudas que había, no tiene sentido, si la lucha es por la caja van a perder porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos; entonces, insisto, ya quedó muy demostrado que todos esos miedos que querían infundir precisamente aquellos que no quieren perder esos privilegios están claramente descartados en el proyecto que salió de la comisión del senado. Lo que está en discusión son cuestiones de poder, no que estén vinculadas con entender las necesidades de los afiliados”.

Gestión

Frigerio destacó que “con un enorme esfuerzo de gestión podemos anunciar que a fin de año vamos de dejar a nuestra obra social en equilibrio, sostenible, sustentable, firme y también por el esfuerzo con el que se viene trabajando, recordemos que en el pasado hubo meses con déficit de más de mil millones de pesos que también ponían en jaque a la obra social”.

El gobernador reiteró que “esto se hizo con un enorme esfuerzo que comenzó con transparentar situaciones que eran a todas luces muy irregulares, el caso de los remedios con claros sobreprecios, el tema prótesis que hemos conversado en más de una oportunidad. Esas más de mil prótesis y cirugías que estaban retenidas en manos del único proveedor que le ponía el precio que quería a las prótesis de los afiliados”.

Deuda y ejemplo

El primer mandatario entrerriano denunció que “un solo ejemplo de las cosas extrañas que encontramos fue que hubo un proveedor al que se le debía más de 3.000.000.000 pesos, y al día de hoy no se presentó a cobrar, esto por supuesto que llama la atención, son más de 3.000.000 de dólares”. Así, resaltó que “todo esto, terminar con la deuda de 45.000.000.000 pesos, poner en caja en equilibrio la obras social se hizo con los mismos recursos con los que contaba en el pasado, lo que habla a las claras de desidia y también de impacto que tienen hechos pocos transparentes al final del día”.

Así, entendió que “claramente lo que entendemos que queda al descubierto es que la obra social se usaba para ser la caja de unos vivos que se quedaban con el esfuerzo de muchos, más de 300.000 afiliados que tienen el beneficio de tener la obra social en la provincia pero claramente pagan por nuestra obra social en terapia intensiva”.

El gobernador informó que la intervención encontró “un esquema de transparencia (sic), como de oscuridad manifiesta y de falta total de controles, que es lo que queremos cambiar precisamente con la nueva ley que se está por votar mañana. Entre otras cosas, lo que informaban en la obra social es una deuda que es la mitad, el 50% de lo que efectivamente las auditorías después demostraban”.

También destacó que “y no solo eso, también encontramos contratos basura y sin el beneficio de obra social, que incluso eran empleados de la obra social, una paradoja, pero que existía, y por supuesto, sobreprecios en medicamento, en prótesis que claramente generaban después ese endeudamiento astronómico y ese déficit que claramente pasaba a ser estructural”.

Agradecimiento y boicot

Frigerio agradeció “a la intervención al presidente y vice presidente por el trabajo que hicieron en estos seis meses muy difíciles en donde tuvimos el acompañamiento de muchos en el Iosper y el boicot de otros que no quisieron perder esos privilegios y esas cajas que aprovecharon de espaldas a la gente, a los afiliados, quiero hacer ese reconocimiento público por haber puesto en caja nuestra obra social, cancelar esos pasivos astronómicos que encontramos y por trabajar en la definición de lo que va ser a partir de pocos días la nueva obra social de los afiliados con participación de los representantes de los trabajadores pero con controles como nunca antes existieron, con eficiencia y eficacia, y profesionalismo a la hora de manera los recursos de los afiliados”.

Respecto a rumores que daba cuenta de la pérdida de cobertura y exclusión de los grupos familiares de los afiliados, el gobernador sostuvo que “es un absurdo, está claro que es una chicana, una mentira, precisamente de gente que nunca antes la vimos en la plaza pedir por la transparencia, protestar por los sueldos millonarios que pagaban los directores, protestar por el ingreso de familiares de esos directores en la obra social, incluso familiares que después encontramos que vivían en el exterior, tenemos casos que demuestran eso, entonces no tiene sentido”.

También resaltó que “por eso hemos tomado cada uno de los planteos de los gremios y de actores de la institución y hemos corregido el proyecto para que quede claro, si había alguna duda respecto al tema solidario, hoy el nuevo proyecto de ley que tiene despacho de comisión habla explícitamente del tema solidario, del ingreso del grupo familiar a la obra social, que también era una duda si podía tener los beneficios, explícitamente el proyecto con despacho de comisión habla de eso y de cada una de las dudas que se plantearon, incluso muchas que eran dudas para algunos no estaban en el proyecto de ley de la vieja obra social y ahora sí lo están taxativamente planteados en el proyecto”. (APFDigital)