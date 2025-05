Intoxicación con monóxido de carbono: recuerdan medidas de prevención

Facebook Twitter WhatsApp

El Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (Ciaat-ER) de la Dirección General de Epidemiología enfatizó en que el monóxido de carbono es un gas venenoso, sin color ni olor, no irritante y menos denso que el aire, se lo conoce como «el asesino invisible». La intoxicación se produce al inhalarlo y sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, lo que dificulta el diagnóstico. De hecho, en Entre Ríos se registraron 23 casos en 2022, 38 en 2023, 67 en 2024, y 29 a la fecha.

La exposición a este gas puede causar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones y somnolencia. En casos graves, puede provocar secuelas neurológicas e incluso la muerte. Los grupos más vulnerables son niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia.

Qué hacer ante una intoxicación

Si se sospecha una intoxicación por monóxido de carbono es preciso ventilar de inmediato el ambiente (abrir puertas y ventanas), apagar los artefactos de gas, salir del lugar contaminado, y llamar al servicio de emergencias.

Antes de regresar al domicilio, un gasista matriculado debe revisar las instalaciones y corregir cualquier desperfecto. Todos los artefactos que funcionan a gas o combustible (estufas, calefones, calderas, etc.) deben ser instalados y controlados al menos una vez al año por personal especializado.

Medidas de prevención esenciales

-Garantizar la ventilación permanente de los ambientes (abrir una ventana al menos 5 cm).

-Mantener libres las salidas de gases al exterior.

-Limpiar y revisar anualmente chimeneas y tirajes.

-Encender y apagar braseros o estufas a kerosén en el exterior; retirarlos antes de dormir.

-No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar.

-Mantener las hornallas limpias para evitar mala combustión.

-No instalar calefones a gas en baños. Si ya están allí, deben ser reubicados por un gasista matriculado.

-No dejar niños ni mascotas dentro de vehículos con el motor encendido en espacios cerrados.

Estadísticas

En Argentina, se registran más de 4.000 intoxicaciones y unas 200 muertes al año por inhalación de monóxido de carbono, todas prevenibles con medidas adecuadas.