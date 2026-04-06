General Ramírez: recuperaron una bicicleta sustraída tras un operativo de prevención urbana

El rodado había sido denunciado el sábado por la noche y fue localizado gracias al rápido despliegue de los efectivos locales en la vía pública.

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En el marco de las recorridas preventivas que se llevan adelante en distintos barrios de General Ramírez, el personal de la Comisaría local logró localizar una bicicleta rodado 29 que había sido reportada como faltante. El hecho se produjo el pasado sábado por la noche, cuando el vehículo fue sustraído desde el interior de un garaje abierto y sin medidas de seguridad, condición que facilitó el accionar de los responsables.

Tras la denuncia del propietario, los agentes iniciaron tareas de búsqueda inmediata que permitieron hallar el rodado en la intersección de calles Antártida Argentina y General Urquiza. La eficacia en el patrullaje fue fundamental para recuperar el bien antes de que pudiera ser comercializado o trasladado.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se procedió a la restitución del bien a su legítimo dueño. En tanto, las autoridades policiales informaron que se mantienen activas diversas diligencias investigativas para identificar a los autores de la sustracción y esclarecer por completo el hecho.(Informe Litoral)