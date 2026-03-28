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Inicio Departamento Nogoyá Este sábado se realizará la XV Fiesta Regional del Artesano en Aranguren

Este sábado se realizará la XV Fiesta Regional del Artesano en Aranguren

Será en el Polideportivo Municipal. La entrada es libre y gratuita. El paseo de artesanos se habilitará a las 17.30 y los números artísticos comenzarán a partir de las 19.30. La venta de comidas estará a cargo de instituciones locales. Organiza la Municipalidad.

La Fiesta del Artesano de la localidad de Aranguren, departamento Nogoyá, ya forma parte del calendario de eventos de la región y este sábado 28 de marzo se realizará la XV edición.

Desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita el público ya podrá disfrutar del paseo de artesanos y emprendedores y a partir de las 19.30 comenzarán los números artísticos en el Polideportivo Municipal ubicado en calle Echague 855.

El evento es organizado como cada año por el municipio local y recomiendan llevar sillones o almohadones para sentarse en las tribunas.

Grilla artística de la Fiesta Regional del Artesano 

Desde la organización difundieron cada ballet y grupo y el horario estimado de su presentación sobre el escenario.

  • 19.50 Zoe Amancai Romero
  • 20.25 Ballet Revolución Federal de Hinojal
  • 20.30 Los Tres del Sur
  • 21.00 Ballet Ñandereco y Centro de Jubilados de Ramírez
  • 21.05 Ballet de la Sociedad Italiana de Lucas González
  • 21.10 Origen Litoral
  • 22.00 Danza con Micalea Chávez y Ariel Balcaza
  • 22.10 Ballet de la Sociedad Italiana de Lucas González
  • 22.30 Legendarios Ivoti
  • 23.20 Ballet López Jordán
  • 23.30 Los Binder
  • 00.10 Ballet Revolución Federal de Ramírez
  • 00.20 Germán Vega
  • 01.00 La Cover
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