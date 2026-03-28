Este sábado se realizará la XV Fiesta Regional del Artesano en Aranguren

Será en el Polideportivo Municipal. La entrada es libre y gratuita. El paseo de artesanos se habilitará a las 17.30 y los números artísticos comenzarán a partir de las 19.30. La venta de comidas estará a cargo de instituciones locales. Organiza la Municipalidad.

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La Fiesta del Artesano de la localidad de Aranguren, departamento Nogoyá, ya forma parte del calendario de eventos de la región y este sábado 28 de marzo se realizará la XV edición.

Desde las 17.30 y con entrada libre y gratuita el público ya podrá disfrutar del paseo de artesanos y emprendedores y a partir de las 19.30 comenzarán los números artísticos en el Polideportivo Municipal ubicado en calle Echague 855.

El evento es organizado como cada año por el municipio local y recomiendan llevar sillones o almohadones para sentarse en las tribunas.

Grilla artística de la Fiesta Regional del Artesano

Desde la organización difundieron cada ballet y grupo y el horario estimado de su presentación sobre el escenario.

19.50 Zoe Amancai Romero

20.25 Ballet Revolución Federal de Hinojal

20.30 Los Tres del Sur

21.00 Ballet Ñandereco y Centro de Jubilados de Ramírez

21.05 Ballet de la Sociedad Italiana de Lucas González

21.10 Origen Litoral

22.00 Danza con Micalea Chávez y Ariel Balcaza

22.10 Ballet de la Sociedad Italiana de Lucas González

22.30 Legendarios Ivoti

23.20 Ballet López Jordán

23.30 Los Binder

00.10 Ballet Revolución Federal de Ramírez

00.20 Germán Vega

01.00 La Cover