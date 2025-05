El stand de Coopar con mucha actividad en Expo Leche 2025

Facebook Twitter WhatsApp

En el stand de COOPAR, que fue organizado por Natalia Herman, encargada de la sucursal Nogoyá, hubo variada actividad durante los tres días. El mismo fue visitado por integrantes de instituciones educativas, productores y socios de COOPAR. Además se entregaron presentes y durante el sábado el área de recursos humanos, a cargo de Nicolás Cardozo, recibió postulantes para puestos de trabajo en de la cooperativa.

Cabe mencionar que, el stand fue visitado el viernes por el contador Marcelo Pagliaruzza, gerente de COOPAR. En tanto que, el sábado asistieron Gonzalo Salgado y Juan Balbi, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Administración de COOPAR. Luego de recorrer el stand y compartir con productores, Gonzalo Salgado, Natalia Herman y el ingeniero agrónomo, Sergio Fettolini, encargado de la sucursal de Crucesitas Octava, brindaron entrevistas para los medios periodísticos.

En síntesis, las jornadas fueron amenas y desde la cooperativa de Aranguren se destacó que el balance fue muy positivo.

En cuanto a los testimonios recabados, el presidente, Gonzalo Salgado, comenzó recordando qué: “Hace más de 10 años que COOPAR está presente, antes en la Exposición Rural, ahora en Expo Leche. El Departamento Nogoyá es lechero por excelencia y la cooperativa con la venta de alimentos balanceados, el acopio de maíz y el asesoramiento, esta muy involucrada con productores tamberos y agropecuarios de la zona”.

En cuanto a la presente edición, Salgado manifestó qué: “Este año vimos más hacienda que en años anteriores, se ve cada vez mejor lo que es la genética y como se puede evolucionar teniendo en cuenta que la producción tambera o ganadera acompaña a la agricultura y viceversa. En la zona tenemos muchos campos que son del sector ganadero, por lo tanto, viene muy bien este tipo de exposiciones para reforzar la actividad.

Se exhibieron tambos robot, silos nuevos, tractores, entre otros, lo cual es muy importante, ya que sabemos que el productor agropecuario reinvierte cuando la situación va un poco mejor, siempre está pensando en que puede perfeccionar.

En síntesis, esto es una fiesta que también tiene un interés comercial y la cooperativa está muy contenta de poder participar”, comentó el presidente.

Sobre la trayectoria de COOPAR en Nogoyá, explicó qué: “Haciendo un poco de historia, la cooperativa de Aranguren está en Nogoyá porque un grupo de productores sembraban y acopiaban mucho en Aranguren o en Victoria entonces pidieron una planta de silos en Nogoyá, la cual se hizo respondiendo a esa demanda. Luego, la cooperativa se fue involucrando en otras actividades, se fue integrando a la sociedad agrícola de Nogoyá y sumado a todo lo que la cooperativa ofrece como el asesoramiento, la fábrica de alimentos balanceados y la extrusora de soja, se ha ido incorporado cada vez más en el desarrollo de la actividad agropecuaria del Departamento Nogoyá”, destacó Salgado.

Estado actual de la cosecha: “El rendimiento de la soja es bueno y está saliendo seca prácticamente, el rendimiento está acompañando la falta de precios. Lamentablemente es un problema la falta de precios y si vuelven las retenciones será peor aún. En el caso de los arrendatarios se les complica cada vez más los números.

En lo que respecta al presente, en este momento está un poquito mejor el maíz que la soja”, subrayó el presidente.

Realidad del productor tambero: “El sector tambero está pasando por un buen momento, está pagando las deudas de años anteriores, las cuales contrajo para poder mantener la actividad. Producto de la sequía los campos no producían nada, la vaca estaba en un patio, hubo que comprar comida de afuera para mantener la vaca y sabemos que una vaca no se hace de un año para el otro. Ahora el tambero puede alimentar muy bien el ganado por la relación del precio de la leche con el precio de la soja y el maíz, específicamente. El sector está pasando por un buen momento, por lo tanto, está pagando las deudas que han quedado producto de mantener la actividad en la sequía. Además, en este momento los productores tamberos están haciendo inversiones, lo que en otro momento no pudieron realizar”, finalizó Salgado.

Por su parte, Natalia Herman, encargada de la sucursal de COOPAR Nogoyá, explicó qué: “La cooperativa siempre apoyó los eventos sociales de ciudades y pueblos donde estamos posicionados como sucursales o casa central y en lo personal siempre acompañé, pero este año es la primera vez que me toca desde el lugar de encargada. Cada cosa que se hace en COOPAR o que puedo tomar la iniciativa o me apoyan para hacerlo estoy a disposición, porque la cooperativa siempre está. Tenemos un Consejo de Administración que se ha involucrado siempre en las cuestiones sociales y la verdad es que estoy muy contenta y emocionada ya que durante estos 20 años en la cooperativa pude crecer.

El hecho de organizar estas cosas, que nos dejan en una posición muy importante dentro de la comunidad de Nogoyá, es muy satisfactorio y la gente ya tiene otro reconocimiento de COOPAR desde otro lugar porque si bien se complementa el sector tambero con el agropecuario nosotros como cooperativa estamos muy reconocidos en la parte social, hoy las instituciones saben quiénes somos y que hacemos. Estoy muy agradecida, en COOPAR somos una gran familia”.

El factor climático en la expo: “El Clima acompañó, lo cual benefició al evento, anteriormente hubo ediciones que se complicaron porque hubo mucha lluvia. En el stand tuvimos muchas visitas de instituciones, grupos de estudiantes terciarios relacionados al sector agropecuario, productores y nuestros socios nuestros, quienes se sintieron contentos de vernos acá. Siento que para la ciudad fue un éxito y nosotros hemos acompañado el evento”, sintetizó.

En cuanto al estado de la cosecha actual, Natalia Herman dijo que: “Hemos tenido una cosecha muy buena. Tuvimos un maíz temprano de primera muy bueno, seguimos con sorgo y soja, hoy estamos con el furor de la soja, se junto mucho, el tiempo acompañó, se dieron condiciones de rendimiento que no se esperaban, tal es el caso que se colapsaron las plantas y hubo que hacer mucho trabajo de logística, un trabajo en equipo con la gente de cereales de Aranguren que manejan la comercialización. A su vez, los productores entendieron la situación, la verdad que por ser la primera vez que me toca desde este lugar, fue un gran desafío, pero entre todos y trabajando en equipo pudimos cumplir con el socio y salvar estas situaciones ya que en algunas oportunidades los cupos en Rosario no se daban porque los puertos estaban llenos, un montón de situaciones que se dieron por la gran demanda y la cantidad de acopio de nuestros asociados. Estamos muy contentos de tener tantos socios trabajando con nosotros, para mí es un desafío inmenso, como toda cosa que he podido implementar en COOPAR, sinceramente le pongo todas las ganas y siento que tengo un grupo de personas que me acompañan y la verdad que eso es muy valioso”, concluyó Herman.

