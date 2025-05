El Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley de creación de OSER

Facebook Twitter WhatsApp

La vicegobernadora de la provincia y titular del cuerpo, Alicia Aluani, dio inicio a la sesión a las 13.30 de este miércoles 28 de mayo, luego de haberse registrado el quorum con 10 senadores. Estuvo asistida por el secretario y la prosecretaria de Cámara de Senadores, Sergio Avero y Sara Foletto, respectivamente.

La Bandera Nacional fue izada por el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).

Seguidamente, se incorporaron a la banca el resto de los legisladores del bloque Más por Entre Ríos, siendo un total de 17 senadores presentes.

Mociones de preferencias y sobre tablas

En el recinto, el pleno dio tratamiento y aprobación al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el cual se crea la Obra Social de Entre Ríos (OSER), entidad que reemplazaría al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). Expediente N°15.313.

Al inicio de la sesión, pidió la palabra el senador Martin Oliva (Uruguay- Más por Entre Ríos), para solicitar nuevamente una moción de preferencia, al igual que lo hizo en la sesión de ayer, solicitando que el Expediente Nº15.313 vuelva a tratarse en comisión por “un vicio de origen” debido a la falta de firmas de miembros de las tres comisiones que emitieron dictamen. “Nosotros queremos insistir en este pedido porque estamos viendo que no se está cumpliendo el Reglamento”, expresó el legislador tras remarcar: “Este vicio lo quiero avisar en nombre de mis pares porque puede afectar la validez de la ley”.

Tras someterse a votación, el cuerpo rechazó la moción del senador Oliva (siendo 8 a 7 votos y dos abstenciones) y continuó el tratamiento de la iniciativa.

Luego, el senador Oliva solicitó que se “respete” lo acordado en Labor Parlamentaria; y retomando el debate legislativo, el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para proponer “algunas modificaciones gramaticales y de forma” al texto del proyecto en tratamiento.

En tanto, al hacer uso de la palabra, el senador Vergara y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, manifestó: “En el ámbito democrático que nos da este poder también se ve acompañado de expresiones, algunas en contra, como la que tenemos acá sobre Plaza Mansilla, que me alegra mucho que se puedan expresar. Había otras épocas que no se lo podía hacer y hoy que los gremios puedan manifestar su oposición, al menos algunos, a este proyecto de ley garantiza también que la población en general va a tener una discusión abierta y transparente sobre una temática muy importante para gran parte de la sociedad de Entre Ríos”, afirmó.

En sus fundamentos, Vergara se refirió a la situación del IOSPER, “que fue reflejada el 31 de diciembre del 2024 en un balance que está firmado por contador público, donde se ve con claridad una deuda superior a los 55 mil millones de pesos y un déficit de más de 25 mil millones de pesos”, precisó.

Entre otros puntos, el senador por el departamento Diamante, mencionó la falta de eficiencia, eficacia y efectividad. “Cuando hablo de estos tres conceptos, están muy vinculados a lo que habitualmente decimos, debemos tener una planificación, un ente como el IOSPER, sin tener estos conceptos claros al momento de administrar, seguramente los resultados que se dieron no son casualidad”, opinó.

Más adelante, el senador destacó: “Estamos frente a la posibilidad cierta de tener una nueva obra social que esté de cara a los beneficiarios y donde si lo decimos nosotros como gestión asumimos la responsabilidad de conducir la obra social y la asumimos plenamente a partir del mandato popular que nos dio la ciudadanía de la provincia de Entre Ríos. De mi parte, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es que solicito al pleno que aprobemos el proyecto de creación de la obra social de Entre Ríos con las modificaciones introducidas ‘in voce’”.

Seguidamente, pidió la palabra el senador Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública y Drogadicción y manifestó: “Este es un proyecto de ley actualizado a los nuevos tiempos, que vienen a transparentar, a ser más eficiente la obra social para todos los afiliados. La última modificación fue en el 2006”, recordó. “Se aportaron puntos a modificar sobre el proyecto, se habló de privatizar la obra social y hay que dejar en claro que es una entidad de derechos públicos con autarquía administrativa, se habló de la solidaridad de la obra social y quiero dejar en claro que es y va a seguir siendo una obra social solidaria”, aseveró.

“Se habló de la falta de representatividad de los afiliados, la representatividad va a estar asegurada. Se habló también de cómo se iba a relacionar la obra social con el Ejecutivo, en el cual esta relación va a estar dada por el Ministerio de Salud. Se habló del cierre de delegaciones en los diferentes departamentos y hay que dejar en claro que no se van a cerrar las delegaciones”, afirmó Méndez y continuó: “No olvidemos que esta iniciativa surge a través de las graves falencias detectadas en su funcionamiento y administración, por eso el señor Gobernador tomó las medidas que tomó para hacer frente a la situación que atraviesa el actual sistema de salud provincial en el ámbito de los trabajadores estatales”. “Debemos dejar en claro que la salud es una preocupación para este Gobierno, por eso estoy convencido que esta nueva ley viene a mejorar la salud de los afiliados”, dijo Méndez tras solicitar a los señores legisladores que acompañen con su voto el proyecto.

Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal- Más por Entre Ríos) y presidenta de la Comisión de Legislación General fundamentó su postura y adelantó su voto: abstención. “Con respecto al proyecto, ya hablaron los dos senadores de las otras comisiones, pero la verdad que yo, escuchando los cánticos de afuera (lo dijo en referencia a la protesta que realiza la Intersindical en la Plaza Mansilla), le voy a hablar a mi partido (PJ)”, expresó la senadora del bloque Más por Entre Ríos. Y dijo: “Estoy a disposición del partido para cualquier cosa que quieran o consideren. Si quieren vamos a trabajar en serio con respecto a lo que es válido o no es válido. Y por otro lado, también les tengo que contestar a los que me escriben repudiando por privado y a este partido al cual pertenezco, porque yo soy justicialista y voy a seguir siendo justicialista”, afirmó.

En otro tramo de su alocución, la legisladora aseveró: “No tengo la costumbre de esconderme. Y he enfrentado cada situación que me ha tocado estar en este pleno. Y me hago cargo, vuelvo a repetir. Yo sigo perteneciendo al partido justicialista, menos que yo consiguiera echarme. Voy a votar las modificaciones porque fui parte de las modificaciones. Voy a abstenerme y voy también a explicar por qué me voy a abstener de votar. Porque una de las cosas que pedía dentro de esta ley es que se siga llamando IOSPER. Y no pudimos llegar a un acuerdo en eso. Simplemente por eso me voy a abstener. No hay otro motivo ni nada por el estilo”, aclaró Miranda finalmente.

En tanto, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Más por Entre Ríos), dijo coincidir con su par preopinante en los dichos y en la votación. “Acompaño el mismo proceso que ella comentó y del cual también de acuerdo a lo trabajado a lo que se trabajó y lo que se realizó en las tres comisiones como también lo que trabajado en mi Departamento y en razón de mis convicciones también voy a ejercer mi derecho de abstenerme”, expresó Domínguez.

A continuación, siguiendo con el debate legislativo, pidieron la palabra para los senadores del bloque Más por Entre Ríos: Juan Pablo Cosso (Villaguay), Juan Diego Conti (Tala), Víctor Sanzberro (Victoria) y Martin Oliva (Uruguay). Todos expresaron su fundamento en rechazo al proyecto de creación de OSER. Por parte de Juntos por Entre Ríos, habló el senador Rafael Cavagna (Nogoyá) para fundamentar el voto positivo de su bloque.

Al finalizar las intervenciones de los legisladores, se votó en general el dictamen de mayoría en forma nominal y el pedido de autorización de la abstención de las dos senadoras: Miranda y Domínguez. La votación fue ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Una vez aprobada la iniciativa, siete senadores del bloque Más por Entre Ríos se retiraron del recinto. A continuación, con los legisladores presentes del oficialismo se realizó la votación en particular de las modificaciones a mano alzada, artículo por artículo (37 en total), obteniendo ocho votos afirmativos cada uno de ellos. Ahora, con la sanción del Senado, el proyecto de ley será analizado en la Cámara de Diputados.

Otras iniciativas

Asimismo durante la sesión, se leyeron las comunicaciones oficiales y se dio tratamiento proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Patricia Díaz (La Paz- Más por Entre Ríos), en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, disponga con carácter urgente la reparación y el mejoramiento integral del acceso pavimentado a la ciudad de Alcaraz, departamento La Paz. Expediente N°15.372.

