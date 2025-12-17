Egresó la promoción 2025 de Técnicos Agropecuarios de Isletas y Costa Grande

Los alumnos de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 153 finalizaron su formación profesional en el Departamento Diamante. La institución otorgó los títulos que habilitan a los jóvenes para el desempeño en el sector productivo.

La Escuela de Educación Agrotécnica Nº 153, cuya jurisdicción comprende las zonas de Isletas y Costa Grande, anunció oficialmente el egreso de sus estudiantes del Ciclo Lectivo 2025. Tras cumplimentar los requisitos académicos y prácticos de la institución, los alumnos obtuvieron el título de “Técnico Agropecuario”.

Formación Técnica Específica La obtención de esta titulación representa la culminación de un trayecto educativo orientado a la especialización en el sector rural. Los nuevos profesionales han sido capacitados en la gestión de sistemas productivos, el manejo de tecnologías aplicadas al agro y la administración de recursos naturales, herramientas clave para la inserción laboral en la región.

Nómina de Egresados Los flamantes técnicos que integran la «Promo 2025» son:

Avril Frade

Eros Koch

Alejo Gómez

Lourdes Viola

Kevin Leiva

José Estevanacio

Fátima Trossero

Tomás Gómez

Habilitación Profesional Con el cierre del año escolar, la Escuela N° 153 cumple una vez más con su misión de formar recursos humanos calificados para el Departamento Diamante. Los ocho graduados están ahora habilitados para aplicar sus conocimientos técnicos tanto en emprendimientos familiares como en empresas del sector agroindustrial, fomentando el desarrollo y el arraigo en las zonas de Isletas y Costa Grande.