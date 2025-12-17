Egresó la promoción 2025 de Técnicos Agropecuarios de Isletas y Costa Grande

La Escuela de Educación Agrotécnica Nº 153, cuya jurisdicción comprende las zonas de Isletas y Costa Grande, anunció oficialmente el egreso de sus estudiantes del Ciclo Lectivo 2025. Tras cumplimentar los requisitos académicos y prácticos de la institución, los alumnos obtuvieron el título de “Técnico Agropecuario”.
Formación Técnica Específica La obtención de esta titulación representa la culminación de un trayecto educativo orientado a la especialización en el sector rural. Los nuevos profesionales han sido capacitados en la gestión de sistemas productivos, el manejo de tecnologías aplicadas al agro y la administración de recursos naturales, herramientas clave para la inserción laboral en la región.
Nómina de Egresados Los flamantes técnicos que integran la «Promo 2025» son:
Avril Frade
Eros Koch
Alejo Gómez
Lourdes Viola
Kevin Leiva
José Estevanacio
Fátima Trossero
Tomás Gómez
Habilitación Profesional Con el cierre del año escolar, la Escuela N° 153 cumple una vez más con su misión de formar recursos humanos calificados para el Departamento Diamante. Los ocho graduados están ahora habilitados para aplicar sus conocimientos técnicos tanto en emprendimientos familiares como en empresas del sector agroindustrial, fomentando el desarrollo y el arraigo en las zonas de Isletas y Costa Grande.
