Diputada diamantina logró que aprueben la reparación de una escuela

La Camara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos aprobó este 9 de septiembre el Proyecto de Resolución presentado por la diputada Silvina Decco donde solicita la reparación inmediata del edificio de la Escuela N°1, Independencia de la ciudad de Diamante. Por el mismo intima además a darle carácter prioritario a la reparación integral de dicho edificio según Expediente N° 3244040.

El fin del proyecto es garantizar la continuidad educativa y pedagógica de los alumnos que cursan sus estudios allí.

El proyecto fue presentado atendiendo los reclamos de padres, docentes y toda la comunidad educativa, la que se ve impedida de realizar sus tareas con normalidad sin correr riesgo.

«Lo importante acá no es buscar culpables sino soluciones, la situación que están viviendo hoy en día niños y niñas necesita de decisiones urgentes y el trabajo en conjunto de todos los actores», manifestó la diputada.

