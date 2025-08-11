Choque en Strobel: un motociclista herido es trasladado a Paraná

La colisión entre un auto y una moto dejó a un joven con una fractura que requirió atención especializada.

Un siniestro vial ocurrido esta mañana en la intersección de Av. San Martín y Colón dejó como saldo un joven motociclista herido, que debió ser derivado a la capital provincial para recibir atención médica especializada.

El hecho se produjo cuando un automóvil Toyota Etios, conducido por un hombre de 50 años, colisionó con una motocicleta Derbi de 100 cc. en la que viajaba un joven de 23 años. El motociclista fue asistido en el lugar por personal de la Comisaría de Strobel y luego trasladado al hospital local.

Tras confirmarse una lesión ósea en una de sus extremidades, se decidió su derivación a Paraná. La Fiscalía local intervino en el caso y ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar las causas exactas del choque.(Informe Litoral)